Женщины в разы реже мужчин готовы требовать повышения зарплаты
Женщины в разы реже мужчин готовы требовать повышения зарплаты, пишет издание «Коммерсант».
Как показало исследование группы экономистов из Бостонского, Нью-Йоркского, Сингапурского и Мичиганского университетов, которые опубликовали в NBER препринт статьи «Гендерные различия в переговорах и результаты на рынке труда», мужчины в 1,6 раза чаще, чем женщины, ведут переговоры о денежном аспекте своей первой работы после окончания университета.
Женщины, напротив, реже готовы поднимать вопрос о повышении зарплаты и отличаются большей гибкостью в переговорах, что влияет на конечный уровень оплаты труда. Одна из причин такого поведения — непонимание женщинами потенциальных выгод от активных переговоров, считают авторы работы.
Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с НСН заявил, что в России обострилась борьба работодателей за кадры. По его словам, конкуренцию не выдерживают промышленные предприятия, которые отказываются повышать зарплаты, передает «Радиоточка НСН».
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