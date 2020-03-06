Женщины в «леопардовой» одежде 8 марта посетят Московский зоопарк бесплатно

Женщины в одежде с «леопардовым» принтом 8 марта смогут бесплатно посетить Московский зоопарк. Об этом рассказали пресс-службе учреждения. Такого окраса может быть любой предмет одежды или аксессуар, пишет АГН «Москва».

Акция посвящена амурским леопардам и другим редким кошачьим.

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Мужчины, которые соблюдут дресс-код, смогут посетить зоопарк за полцены, сообщает Москва 24.

5 февраля генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала в эфире НСН, как ситуация с коронавирусом коснулась животных в столице. По ее словам, 99 процентов рациона панд состоит из бамбука, пять видов этого растения каждую пятницу в Московский зоопарк привозят из Китая.

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Фото: Royal Zoological Society of Scotland
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