Женщины в «леопардовой» одежде 8 марта посетят Московский зоопарк бесплатно

Мужчины, которые соблюдут дресс-код, смогут посетить зоопарк за полцены, сообщает Москва 24.

5 февраля генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала в эфире НСН, как ситуация с коронавирусом коснулась животных в столице. По ее словам, 99 процентов рациона панд состоит из бамбука, пять видов этого растения каждую пятницу в Московский зоопарк привозят из Китая.

