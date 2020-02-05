Казанский зоопарк обвинили в расизме из-за африканца на стенде с животными

Казанский зоопарк «Река Замбези» откорректировал интерактивный стенд, посвященный животным Африки из-за разгоревшегося из-за него скандала. Вместе со львом, жирафом и другими африканскими зверями на нем был представлен темнокожий житель этой страны. Некоторые посчитали такое соседство проявлением расизма, сообщает РИА Новости.

Снимок уже убрали со стенда. В заведении сообщили, что не имели намерения кого-то оскорбить и выразили сожаление, что игра вызвала такую реакцию, сообщает телеканал «360».