Казанский зоопарк обвинили в расизме из-за африканца на стенде с животными
Казанский зоопарк «Река Замбези» откорректировал интерактивный стенд, посвященный животным Африки из-за разгоревшегося из-за него скандала. Вместе со львом, жирафом и другими африканскими зверями на нем был представлен темнокожий житель этой страны. Некоторые посчитали такое соседство проявлением расизма, сообщает РИА Новости.
Снимок уже убрали со стенда. В заведении сообщили, что не имели намерения кого-то оскорбить и выразили сожаление, что игра вызвала такую реакцию, сообщает телеканал «360».
Шеф на днях в новый казанский зоопарк ходил pic.twitter.com/U7EIP4dFOV— Bulat (@kartsevb) February 3, 2020
Стенд «Взгляд Африки» был адресован детям. По глазу ребенок должен был угадать, какому животному он принадлежит.
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