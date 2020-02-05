Гендиректор зоопарка Акулова: Коронавирус не доведёт панд до голода
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Эвакуация россиян из Китая завершена
Российские военные эвакуировали из Китая в общей сложности 147 человек. Помимо россиян среди них есть жители Белоруссии, Казахстана, Украины и Армении.
Светлана Акулова: «Мы очень надеемся, что в ближайшее время все заболевшие поправятся, и все будет хорошо. На самом деле, мы тоже очень переживаем за этот коронавирус, потому что 99 процентов рациона наших панд состоит из бамбука. И пять видов этого растения мы каждую пятницу привозим из Китая. Мы переживали, что могут ввести карантин, закрыть границу, тогда нашим питомцам нечего будет есть. Но, вроде бы, мы нашли выход, какой-то вид можно заменить сладким картофелем батат, какие-то виды мы нашли у наших коллег в Сочи, Краснодаре и Крыму», – делится в эфире НСН Светлана Акулова.
Работодателям грозит десятилетний срок за задержку зарплат
В России предложили ужесточить наказание за невыплату зарплаты. За задержку выплат сроком более чем за два месяца работодателю грозит до пяти лет тюрьмы. В случае более тяжких нарушений может грозить до десяти лет колонии.
Светлана Акулова: «Я думаю, что это правильно. Потому что все работники, которые выполнили свою работу как положено, должны получать в срок свою зарплату. Только тогда будет справедливость. Мы, в свою очередь, стараемся вовремя всегда платить, и все организации должны также поступать», – отмечает она для НСН.
Животным будут покупать билеты в салон самолета
В Госдуме предложили для перевозимых в самолетах животных покупать билеты на соседние с их владельцами кресла. В этом случае можно избежать ограничения по весу питомцев.
Светлана Акулова: «Я всегда была за, потому что у меня у самой есть собака, и для перевозки она толстая. И мне всегда было жалко ее сдавать в багаж, но очень хотелось с ней путешествовать. Поэтому если такую норму примут, я буду рада, что мой друг сможет летать со мной», – рассказывает она в интервью НСН.
В Москву пришли морозы
Пятое февраля в Москве стал самым холодным днем текущей зимы. Столбики термометров опустились до минус пяти градусов.
Светлана Акулова: «Да, эта зима получилась у нас, по-моему, самой теплой. Наши питомцы тоже это почувствовали, но, конечно, они очень любят снег и ждали его. Кстати, бурые медведи довольно долго не засыпали из-за такой погоды», – говорит Светлана Акулова для НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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