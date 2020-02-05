Гендиректор зоопарка Акулова: Коронавирус не доведёт панд до голода

Светлана Акулова: «Мы очень надеемся, что в ближайшее время все заболевшие поправятся, и все будет хорошо. На самом деле, мы тоже очень переживаем за этот коронавирус, потому что 99 процентов рациона наших панд состоит из бамбука. И пять видов этого растения мы каждую пятницу привозим из Китая. Мы переживали, что могут ввести карантин, закрыть границу, тогда нашим питомцам нечего будет есть. Но, вроде бы, мы нашли выход, какой-то вид можно заменить сладким картофелем батат, какие-то виды мы нашли у наших коллег в Сочи, Краснодаре и Крыму», – делится в эфире НСН Светлана Акулова.

