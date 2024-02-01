Женщины-присяжные оправдали россиянина, обвиненного в убийстве подруги
Женщины-присяжные единогласно оправдали Михаила Дихтяря из Первоуральска (Свердловская область) которого обвинили в расправе над своей подругой Светланой Маминой в 2015 году. Об этом сообщило издание «Е1».
Отмечается, что присяжные отрицают событие преступления. За Дихтярем признали право на реабилитацию.
Мамина попала под машину на трассе Екатеринбург — Пермь. Изначально сотрудники ГИБДД признали произошедшее несчастным случаем, однако впоследствии свидетели заявили, что Дихтярь толкнул в ходе ссоры погибшую под машину и угрозами заставил очевидцев изменить показания.
В отношении него следственные органы возбудили уголовное дело, закрытое осенью 2022 за истечением срока давности, однако это решение было отменено кассационной инстанцией в 2023 году, а дело вернули прокурору.
Ранее присяжные Новочеркасского гарнизонного военного суда единогласно приняли решение о невиновности военнослужащего-контрактника из Чечни Зайнди Такаева, обвиняемого в убийстве уроженца Дагестана Магомеда Шахбанова.
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