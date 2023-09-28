Апелляционный суд оставил в силе пожизненный приговор Арашуковым
Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений пожизненный приговор в отношении бывшего сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова и его отца Рауля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд рассмотрел апелляцию защиты Арашуковых на решение Мосгорсуда и постановил признать решение суда первой инстанции законным и обоснованным и оставить его без изменения», - говорится в заявлении.
В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил Арашуковых к пожизненному заключению. Присяжные признали их виновными в создании организованной преступной группы, заказных убийствах и хищении газа на 4,4 миллиарда рублей.
Имущество бывшего члена Совета Федерации и его отца на сумму около 1,5 миллиарда рублей изъято в пользу государства, напоминает «Радиоточка НСН».
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