Апелляционный суд оставил в силе пожизненный приговор Арашуковым

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений пожизненный приговор в отношении бывшего сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова и его отца Рауля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Бывший сенатор Арашуков и его отец не признали вину в убийствах

«Суд рассмотрел апелляцию защиты Арашуковых на решение Мосгорсуда и постановил признать решение суда первой инстанции законным и обоснованным и оставить его без изменения», - говорится в заявлении.

В декабре 2022 года Мосгорсуд приговорил Арашуковых к пожизненному заключению. Присяжные признали их виновными в создании организованной преступной группы, заказных убийствах и хищении газа на 4,4 миллиарда рублей.

Имущество бывшего члена Совета Федерации и его отца на сумму около 1,5 миллиарда рублей изъято в пользу государства, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТюрьмаРауф АрашуковСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры