Женщины назвали самые желанные подарки на 8 Марта

Россиянки в качестве подарка на Международный женский день ждут от партнера ювелирное украшение, косметику или парфюмерию. Об этом говорят результаты исследования специалистов сервиса для размещения объявлений «Авито», сообщает RT.

Выяснилось, что больше всего 8 Марта женщины мечтают получить в подарок ювелирное украшение. Так ответил 41% респондентов. Почти столько же - 40% - мечтают в этот день о косметике и парфюмерии, пишет life.ru.

Треть (31%) жительниц России обрадуются подарочному сертификату. 23% хотели бы получить туристические путёвки, 16% женщин будут рады гаджетам, отмечает Ura.ru.