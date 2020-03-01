Как выбрать и сохранить цветы на Восьмое марта

Какие сорта цветов по видам и колористике выбрать в подарок на Восьмое марта и как их сохранить, рассказали эксперты по этикету и флористике РИА Новости.

Тюльпаны, гиацинты и крокусы - наиболее популярные весенние цветы, считает эксперт по этикету Элеонора Басманова. Она рекомендует также делать выбор по цвету букета в зависимости от возраста дамы, которой его подарят.

«Если речь идет, скажем, вообще о цветах белого цвета, то они больше подходят совсем юным девушкам», - отметила эксперт, добавив, что не стоит белый букет дарить пожилым женщинам, потому что цветы тогда «читаются» как траурные.

Тем, кто не хочет углубляться в цветочно-цветовой этикет, Басманова рекомендовала приобретать пестрые или розовые розы. Розовые оттенки, по словам эксперта, уместно дарить женщинам любого возраста. Но красные цветы стоит преподносить только возлюбленным.

Женский праздник ожидания подарка

Отказаться от роз в пользу сезонных букетов призвала и президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

«Наши мужчины не видят вообще счастья в жизни, если они не купят длинную большую розу... Я бы, например, посоветовала какую-нибудь небольшую композицию или корзиночку с весенними цветами: крокусами, подснежниками, вырастают гиацинты», - заявила эксперт.

При покупке тюльпанов лучше приобретать их с зеленоватыми бутонами – цветы продолжат расти в воде дома. А вот у роз – обратить внимание на чашелистики ( зеленые лепестки под бутоном). Они должны быть направлены вверх, а не вниз, к стеблю.

Эксперты рекомендовали также обрезать стебли цветов под водой, чтобы избежать образования воздушных тромбов, и делать это ножом или секатором. Так не будут передавливаться капилляры растений, и они дольше простоят. Наливать в вазу лучше газированную минеральную воду.

Ранее в эфире НСН бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко не поддержал ужесточение провоза цветов и фруктов в багаже через государственную границу, которое начало действовать в России с 19 августа в 2019 году.

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