Как выбрать и сохранить цветы на Восьмое марта
Какие сорта цветов по видам и колористике выбрать в подарок на Восьмое марта и как их сохранить, рассказали эксперты по этикету и флористике РИА Новости.
Тюльпаны, гиацинты и крокусы - наиболее популярные весенние цветы, считает эксперт по этикету Элеонора Басманова. Она рекомендует также делать выбор по цвету букета в зависимости от возраста дамы, которой его подарят.
«Если речь идет, скажем, вообще о цветах белого цвета, то они больше подходят совсем юным девушкам», - отметила эксперт, добавив, что не стоит белый букет дарить пожилым женщинам, потому что цветы тогда «читаются» как траурные.
Тем, кто не хочет углубляться в цветочно-цветовой этикет, Басманова рекомендовала приобретать пестрые или розовые розы. Розовые оттенки, по словам эксперта, уместно дарить женщинам любого возраста. Но красные цветы стоит преподносить только возлюбленным.
Отказаться от роз в пользу сезонных букетов призвала и президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
«Наши мужчины не видят вообще счастья в жизни, если они не купят длинную большую розу... Я бы, например, посоветовала какую-нибудь небольшую композицию или корзиночку с весенними цветами: крокусами, подснежниками, вырастают гиацинты», - заявила эксперт.
При покупке тюльпанов лучше приобретать их с зеленоватыми бутонами – цветы продолжат расти в воде дома. А вот у роз – обратить внимание на чашелистики ( зеленые лепестки под бутоном). Они должны быть направлены вверх, а не вниз, к стеблю.
Эксперты рекомендовали также обрезать стебли цветов под водой, чтобы избежать образования воздушных тромбов, и делать это ножом или секатором. Так не будут передавливаться капилляры растений, и они дольше простоят. Наливать в вазу лучше газированную минеральную воду.
Ранее в эфире НСН бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко не поддержал ужесточение провоза цветов и фруктов в багаже через государственную границу, которое начало действовать в России с 19 августа в 2019 году.
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