Как выбрать и сохранить цветы на Восьмое марта

Какие сорта цветов по видам и колористике выбрать в подарок на Восьмое марта и как их сохранить, рассказали эксперты по этикету и флористике РИА Новости.

Тюльпаны, гиацинты и крокусы - наиболее популярные весенние цветы, считает эксперт по этикету Элеонора Басманова. Она рекомендует также делать выбор по цвету букета в зависимости от возраста дамы, которой его подарят.

«Если речь идет, скажем, вообще о цветах белого цвета, то они больше подходят совсем юным девушкам», - отметила эксперт, добавив, что не стоит белый букет дарить пожилым женщинам, потому что цветы тогда «читаются» как траурные.

Тем, кто не хочет углубляться в цветочно-цветовой этикет, Басманова рекомендовала приобретать пестрые или розовые розы. Розовые оттенки, по словам эксперта, уместно дарить женщинам любого возраста. Но красные цветы стоит преподносить только возлюбленным.