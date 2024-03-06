Штрафы за авиадебоширство могут увеличить вдвое

В Госдуме России готовят проект закона об увеличении штрафов для авиадебоширов, сообщают «Известия» со ссылкой на главу парламентского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

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Они могут вырасти в два раза. По словам законодателя, в настоящее время штрафы «смехотворны и не останавливают авиадебоширов». Депутат указал, что в других странах также существуют более действенные методы воздействия, например, черные списки. На их основании авиаперевозчики отказывают в услугах людям, которые в них числятся.

В настоящее время в России действуют штрафы за мелкое хулиганство, нахождение в транспорте в состоянии алкогольного опьянения и курение в самолете. Речь идет о сумме от 500 до 1,5 тысяч рублей.

Ранее летевший в Египет самолет вернулся в Петербург из-за пьяных девушек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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