В Сочи задержали проникшего на борт самолета дебошира
В международном аэропорту Сочи задержали мужчину, который устроил дебош перед посадкой на борт самолета авиакомпании «Россия», пишет РИА Новости.
Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах мужчина дает команду лечь на землю и угрожает себя поджечь.
По данным агентства, дебошир взломал аварийную дверь из терминала в чистой зоне. Нарушителя задержали сотрудники полиции и службы транспортной безопасности.
Как пишет газета «Известия», в Госдуме готовят проект закона об увеличении штрафов для авиадебоширов в два раза, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru