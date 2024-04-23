В Сочи задержали проникшего на борт самолета дебошира

В международном аэропорту Сочи задержали мужчину, который устроил дебош перед посадкой на борт самолета авиакомпании «Россия», пишет РИА Новости.

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Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах мужчина дает команду лечь на землю и угрожает себя поджечь.

По данным агентства, дебошир взломал аварийную дверь из терминала в чистой зоне. Нарушителя задержали сотрудники полиции и службы транспортной безопасности.

Как пишет газета «Известия», в Госдуме готовят проект закона об увеличении штрафов для авиадебоширов в два раза, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвиадебоширыСамолетСочи

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