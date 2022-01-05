Женщина и ребенок погибли в результате отравления угарным газом в Самарской области

В посёлке Мордовская Селитьба в Самарской области женщина и ребёнок отравились угарным газом, сообщает RT.

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Инцидент произошел в частной бане вечером 4 января. Девочке было девять лет.

В конце декабря мать с маленьким ребенком погибли в одном из жилых домов в Тульской области.

По предварительной информации, из-за отсутствия тяги в газовой колонке при закрытых окнах в многоквартирном жилом доме в городе Донского женщина и ребенок отравились угарным газом.

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ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Отравления
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