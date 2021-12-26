Пять человек отравились газом в Казани

Двое были госпитализированы, погибших нет. Инцидент произошел вечером 25 декабря по улице Поперечно-Кукушкинская. Девочка 2021 года рождения и девушка 2003 года рождения были доставлены в медучреждение. У них отравление средней и легкой степени тяжести соответственно.

Женщины 1975 и 1999 годов рождения и девочка 2007 года рождения от госпитализации отказались. В настоящее время устанавливается причина отравления.

В начале декабря десять человек, в том числе шесть детей, отравились выхлопными газами селе Тюбя в Намском районе Якутии.

