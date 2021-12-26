Пять человек отравились газом в Казани
Пять человек, среди которых двое детей, отравились угарным газом в частном доме в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану.
Двое были госпитализированы, погибших нет. Инцидент произошел вечером 25 декабря по улице Поперечно-Кукушкинская. Девочка 2021 года рождения и девушка 2003 года рождения были доставлены в медучреждение. У них отравление средней и легкой степени тяжести соответственно.
Женщины 1975 и 1999 годов рождения и девочка 2007 года рождения от госпитализации отказались. В настоящее время устанавливается причина отравления.
В начале декабря десять человек, в том числе шесть детей, отравились выхлопными газами селе Тюбя в Намском районе Якутии.
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