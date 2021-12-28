Женщина и ребенок отравились угарным газом под Тулой
Мать с маленьким ребенком отравились угарным газом в одном из жилых домов в Тульской области, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на прокуратуру.
По предварительной информации, из-за отсутствия тяги в газовой колонке при закрытых окнах в многоквартирном жилом доме в городе Донского женщина и ребенок отравились угарным газом.
По данному факту прокуратура ведет проверку, в рамках которой дадут оценку деятельности газовой службы при осуществлении обслуживания газового оборудования.
Напомним, пять человек, среди которых двое детей, отравились угарным газом в частном доме в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану.
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