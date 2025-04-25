Сексолог разрешила россиянам испытывать влечение к вымышленным героям
У рок-музыкантов или актеров всегда бывают фанатки, при этом сексуальный интерес к виртуальным персонажам после 25 лет указывает на инфантилизм, сказала в эфире НСН Юлия Варра.
Сексуальное влечение к вымышленным персонажам, так называемая «фиктисексуальность» является одной из нормальных форм взросления, но только до 25 лет, объяснила в интервью НСН сексолог Юлия Варра.
Ранее британские СМИ сообщили, что сексологи выявили новую сексуальную ориентацию — фиктисексуалов, которых влечет исключительно к вымышленным персонажам: героям видеоигр, сериалов фильмов или книг. Одноименный хэштег уже гуляет среди российских подростков в соцсетях. Варра отметила, что фантазии – это традиционная форма ухода от реальности.
«Обычно к этому склонны чувствительные натуры, которым в этом мире довольно-таки тяжело. Фантазирование – это извечная форма ухода людей от реальности, а герои фильмов и книг - они такие замечательные, нам кажется, что у них одни достоинства и недостатков нет. При этом реальные люди всегда с недостатками, поэтому любить, идеализируя какой-то вымышленный персонаж, безопасно для таких людей, это не ломает их фантазийную психику, не наносит травм. Это по факту форма ухода от любовных травм в реальность. Обычно в подростковом возрасте свойственна идеализация партнера, но такого партнера нет, а либидозная энергия уже созревает и ее надо куда-то выбросить. Поэтому для людей до 25 лет это вариант нормального взросления. Если человек старше, можно говорить об инфантилизации», - объяснила психолог.
При этом Варра не считает фиктисексуальность каким-то новым трендом.
«На самом деле это было всегда. Женщины всегда влюблялись в героев фильмов и актеров, которых в жизни никогда не видели. У каждого актера или певца есть такие фанатки, которые ходят на его спектакли или концерты, что-то кричат, дарят букеты и каждая мечтает, что он обратит именно на нее внимание и возьмет к себе в постель. Это нормальное явление среди фанатов, оно всегда существовало», - заключила собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что в первом в мире конкурсе красоты Miss AI победила созданная искусственным интеллектом модель из Марокко Кенза Лейли, у которой около 200 тыс. подписчиков в соцсетях). На втором месте оказалась ИИ-модель из Франции по имени Лалина (118 тыс. подписчиков), на третьем - нейромодель из Португалии Оливия Си, которая ведет travel-блог, напоминает «Радиоточка НСН».
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