Сексуальное влечение к вымышленным персонажам, так называемая «фиктисексуальность» является одной из нормальных форм взросления, но только до 25 лет, объяснила в интервью НСН сексолог Юлия Варра.

Ранее британские СМИ сообщили, что сексологи выявили новую сексуальную ориентацию — фиктисексуалов, которых влечет исключительно к вымышленным персонажам: героям видеоигр, сериалов фильмов или книг. Одноименный хэштег уже гуляет среди российских подростков в соцсетях. Варра отметила, что фантазии – это традиционная форма ухода от реальности.