Работников оборонных предприятий оставили без WhatsApp и Zoom

Все корпоративные и рабочие чаты сотрудников госкорпорации «Ростех», а также ее дочерних холдингов и компаний должны быть переведены из WhatsApp в другой мессенджер. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Не тормози. Объявившему войну Twitter Роскомнадзору припомнили провал с Telegram

По его данным, решение принято из-за того, что руководство мессенджера WhatsApp объявило об изменениях в политике конфиденциальности и передаче дополнительных персональных данных пользователей в Facebook — свою головную компанию. Источник отметил, что сотрудники оборонных предприятий для личного общения могут продолжать использовать WhatsApp.

Новую политику использования мессенджеров изданию подтвердили в «Ростехе». Там отметили, что зарубежные приложения, в том числе Zoom, Skype, WhatsApp запрещено устанавливать на корпоративные ноутбуки и компьютеры. Вместо них будут использоваться отечественные разработки, в том числе наработки самого «Ростеха».

Накануне Роскомнадзор замедлил работу Twitter из-за отказа удалить опасный контент. Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале призвал Twitter разобраться с «собственными грехами», передает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РостехWhatsapp
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры