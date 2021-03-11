Работников оборонных предприятий оставили без WhatsApp и Zoom
Все корпоративные и рабочие чаты сотрудников госкорпорации «Ростех», а также ее дочерних холдингов и компаний должны быть переведены из WhatsApp в другой мессенджер. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).
По его данным, решение принято из-за того, что руководство мессенджера WhatsApp объявило об изменениях в политике конфиденциальности и передаче дополнительных персональных данных пользователей в Facebook — свою головную компанию. Источник отметил, что сотрудники оборонных предприятий для личного общения могут продолжать использовать WhatsApp.
Новую политику использования мессенджеров изданию подтвердили в «Ростехе». Там отметили, что зарубежные приложения, в том числе Zoom, Skype, WhatsApp запрещено устанавливать на корпоративные ноутбуки и компьютеры. Вместо них будут использоваться отечественные разработки, в том числе наработки самого «Ростеха».
Накануне Роскомнадзор замедлил работу Twitter из-за отказа удалить опасный контент. Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале призвал Twitter разобраться с «собственными грехами», передает РИА ФАН.
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