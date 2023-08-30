Жена Стрелкова утверждает, что его везли в суд вместе с украинскими военными

Жена экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская сообщила, что ее супруга возили в суд вместе с украинскими военными. Об этом она написала в Telegram-канале.

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По ее словам, Стрелкова везли на суд из Лефортово в одном автозаке с «обвиняемыми в военных преступлениях украинцами».

«Расцениваю это как преступную халатность руководителей конвойной службы», — написала Регинская.

Накануне адвокат Стрелкова Александр Молохов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что происходившее в суде ничего общего с правосудием не имеет.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:ПриговорСудИгорь Стрелков

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