Мосгорсуд отказался освободить Стрелкова из СИЗО

Суд признал законным его арест.

Ранее защита Стрелкова подала апелляционную жалобу на его арест по обвинению в призывах к экстремистской деятельности и просила отпустить его из СИЗО.



По данным СМИ, к суду пришли супруга Стрелкова Мирослава Регинская, а также экс-сотрудник Минобороны ДНР Павел Губарев.

Ранее Регинская рассказала, что адвокат сообщил ей об ухудшении состояния Стрелкова. По словам правозащитника, у экс-главы Минобороны ДНР обострились хронические заболевания за время нахождения в СИЗО. Вдобавок у Стрелкова начала отниматься руки и стали наблюдаться затруднения дыхания, напоминает «Радиоточка НСН».

