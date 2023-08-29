Мосгорсуд отказался освободить Стрелкова из СИЗО

Мосгорсуд отказался освободить экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) из СИЗО.

Жена Стрелкова заявила о его предынфарктном состоянии

Суд признал законным его арест.

Ранее защита Стрелкова подала апелляционную жалобу на его арест по обвинению в призывах к экстремистской деятельности и просила отпустить его из СИЗО.

По данным СМИ, к суду пришли супруга Стрелкова Мирослава Регинская, а также экс-сотрудник Минобороны ДНР Павел Губарев.

Ранее Регинская рассказала, что адвокат сообщил ей об ухудшении состояния Стрелкова. По словам правозащитника, у экс-главы Минобороны ДНР обострились хронические заболевания за время нахождения в СИЗО. Вдобавок у Стрелкова начала отниматься руки и стали наблюдаться затруднения дыхания, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:СИЗОПриговорСудИгорь Стрелков

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