Мосгорсуд отказался освободить Стрелкова из СИЗО
Мосгорсуд отказался освободить экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) из СИЗО.
Суд признал законным его арест.
Ранее защита Стрелкова подала апелляционную жалобу на его арест по обвинению в призывах к экстремистской деятельности и просила отпустить его из СИЗО.
По данным СМИ, к суду пришли супруга Стрелкова Мирослава Регинская, а также экс-сотрудник Минобороны ДНР Павел Губарев.
Ранее Регинская рассказала, что адвокат сообщил ей об ухудшении состояния Стрелкова. По словам правозащитника, у экс-главы Минобороны ДНР обострились хронические заболевания за время нахождения в СИЗО. Вдобавок у Стрелкова начала отниматься руки и стали наблюдаться затруднения дыхания, напоминает «Радиоточка НСН».
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