Жена сидящего Мамаева выставила на продажу его машину

Супруга российского футболиста Павла Мамаева выступила на продажу его автомобиль Mercedes AMG G63, сообщает Газета.ру. Сам спортсмен сейчас отбывает наказание в одной из колоний Белгородской области.

Объявление о продаже внедорожника Алана разместила в соцсетях. Она опубликовала фото автомобиля и оставила подпись «продается». Отмечается, что владельцем машины является игрок «Краснодара».

Экс-сиделец: Срок Кокорина и Мамаева можно отстоять на одной ноге

Мамаев и его приятель, футболист «Зенита» Александр Кокорин, были приговорены к году и пяти месяцам и полутора годам соответственно за две драки, которые они устроили в центре Москвы в октябре прошлого года. Недавно они были этапированы в колонию.

В комментарии для НСН спортивный комментатор Павел Гусев выразил надежду, что они выйдут на свободу как можно скорее.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Павел МамаевАлександр КокоринАвтомобиль