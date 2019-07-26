Жена сидящего Мамаева выставила на продажу его машину
Супруга российского футболиста Павла Мамаева выступила на продажу его автомобиль Mercedes AMG G63, сообщает Газета.ру. Сам спортсмен сейчас отбывает наказание в одной из колоний Белгородской области.
Объявление о продаже внедорожника Алана разместила в соцсетях. Она опубликовала фото автомобиля и оставила подпись «продается». Отмечается, что владельцем машины является игрок «Краснодара».
Мамаев и его приятель, футболист «Зенита» Александр Кокорин, были приговорены к году и пяти месяцам и полутора годам соответственно за две драки, которые они устроили в центре Москвы в октябре прошлого года. Недавно они были этапированы в колонию.
В комментарии для НСН спортивный комментатор Павел Гусев выразил надежду, что они выйдут на свободу как можно скорее.
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