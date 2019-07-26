Жена сидящего Мамаева выставила на продажу его машину

Супруга российского футболиста Павла Мамаева выступила на продажу его автомобиль Mercedes AMG G63, сообщает Газета.ру. Сам спортсмен сейчас отбывает наказание в одной из колоний Белгородской области.

Объявление о продаже внедорожника Алана разместила в соцсетях. Она опубликовала фото автомобиля и оставила подпись «продается». Отмечается, что владельцем машины является игрок «Краснодара».