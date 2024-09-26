Жена певца SHAMAN отреагировала на заявление артиста о разводе

Ранее о разводе с супругой сообщил сам артист.

По словам Мартыновой, пара совместно приняла решение о расставании.

«Считаем его верным», — подчеркнула супруга артиста.

Дронов и Мартынова состояли в браке с 2017 года. Известно, что Елена старше артиста на 14 лет и ранее была замужем за писателем Александром Цыпкиным, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

