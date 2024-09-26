Жена певца SHAMAN отреагировала на заявление артиста о разводе
26 сентября 202413:05
Жена певца SHAMAN (Ярослава Дронова) Елена Мартынова подтвердила, что разводится с исполнителем. Об этом она написала в соцсетях.
Ранее о разводе с супругой сообщил сам артист.
По словам Мартыновой, пара совместно приняла решение о расставании.
«Считаем его верным», — подчеркнула супруга артиста.
Дронов и Мартынова состояли в браке с 2017 года. Известно, что Елена старше артиста на 14 лет и ранее была замужем за писателем Александром Цыпкиным, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывший топ-менеджер получил 6 лет колонии за мошенничество
- Байден одобрил выделение Украине оставшихся $5,5 млрд
- Песков: Подрыв «Северных потоков» совершили крупные государства
- Британский актер Тим Рот получил приглашение сняться в «Острых козырьках»
- Жена певца SHAMAN отреагировала на заявление артиста о разводе
- Песков назвал новую ядерную доктрину России сигналом для Запада
- В Израиле заявили, что будут бороться с движением «Хезболлах» до победы
- «Совместное решение»: SHAMAN сообщил о разводе со своей женой
- Премьер Грузии призвал Абхазию и Южную Осетию жить в единой стране
- Новак прокомментировал возможность возобновления экспорта бензина
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru