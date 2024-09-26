Жена певца SHAMAN отреагировала на заявление артиста о разводе

Жена певца SHAMAN (Ярослава Дронова) Елена Мартынова подтвердила, что разводится с исполнителем. Об этом она написала в соцсетях.

«Совместное решение»: SHAMAN сообщил о разводе со своей женой

Ранее о разводе с супругой сообщил сам артист.

По словам Мартыновой, пара совместно приняла решение о расставании.

«Считаем его верным», — подчеркнула супруга артиста.

Дронов и Мартынова состояли в браке с 2017 года. Известно, что Елена старше артиста на 14 лет и ранее была замужем за писателем Александром Цыпкиным, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РазводПевецSHAMAN

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