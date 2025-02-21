Жена итальянского журналиста Джульетто Кьеза получила гражданство РФ

Супруг Кукурния был корреспондентом L'Unita, газеты La Stampa и ряда телеканалов. Он стал свидетелем распада Советского Союза. Кьеза дружил с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым, у которого не раз брал интервью.

Журналист часто бывал в РФ и считался одним из самых авторитетных специалистов в области политики современной России и ситуации в стране.

Генконсульство России в Нью-Йорке за последнее время зафиксировало всплеск обращений по получению гражданства РФ.

