ФССП: В 2024 году из России выдворили 87 тысяч иностранцев
Свыше 87 тысяч иностранцев и лиц без гражданства выдворили из России в прошлом году. Об этом рассказал глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.
«За пределы РФ выдворены более 87 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства в 66 иностранных государств», — указал он.
Директор ФССП напомнил, что в 2023 году из России выдворили 44 тысячи человек в 60 стран.
По словам Аристова, большее количество выдворенных направили в страны СНГ. Также РФ покидали граждане Кубы, Вьетнама, Судана, Египта, Китая.
Ранее начальник подмосковного главка МВД Виктор Пауков сообщил, что за 2024 год из РФ выдворили 28 тысяч нелегально находившихся в Подмосковье мигрантов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%
- Банки Казахстана возобновили выдачу карт россиянам
- У здания посольства Турции в Лондоне неизвестный поджег Коран
- Россия получила 45 тел погибших военных при обмене с Украиной
- ВС РФ освободили Дачное и Зеленое Поле в ДНР
- Песков: «Большая Семерка» утратила релевантность
- При обстреле трех селений Белгородской области пострадал мужчина
- Граждане Украины и Казахстана подрались на борту самолета
- Количество поездок иностранных туристов в РФ выросло на 40%
- Треть россиян назвали отношения в книжных романах токсичными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru