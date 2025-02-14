ФССП: В 2024 году из России выдворили 87 тысяч иностранцев

Свыше 87 тысяч иностранцев и лиц без гражданства выдворили из России в прошлом году. Об этом рассказал глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

«За пределы РФ выдворены более 87 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства в 66 иностранных государств», — указал он.

Директор ФССП напомнил, что в 2023 году из России выдворили 44 тысячи человек в 60 стран.

По словам Аристова, большее количество выдворенных направили в страны СНГ. Также РФ покидали граждане Кубы, Вьетнама, Судана, Египта, Китая.

Ранее начальник подмосковного главка МВД Виктор Пауков сообщил, что за 2024 год из РФ выдворили 28 тысяч нелегально находившихся в Подмосковье мигрантов.

