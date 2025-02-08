Генконсул Захаров рассказал о всплеске обращений по получению гражданства России
Генконсульство России в Нью-Йорке зафиксировало всплеск обращений по получению гражданства РФ. Об этом рассказал генконсул Александр Захаров в интервью РИА Новости.
Как отметил дипломат, после введения весной прошлого года властями Украины требования о постановке на учет лиц призывного возраста, находящихся за границей, консульство «фиксировало всплеск обращений, в том числе по электронной почте, по вопросам приобретения гражданства и порядку его оформления».
Захаров указал, что в прошлом году по вопросу получения паспорта гражданина России в дипведомство обратились 54 гражданина Украины. В их числе те, чьи родители приобрели гражданство РФ, рожденные в Крыму и новых регионах, имеющие регистрацию или ранее проживавшие там. Этим лицам рекомендовали обратиться с заявлениями в органы МВД в РФ.
Ранее стало известно, что в 2024 году более 1,3 тысячи иностранцев лишились приобретенного гражданства России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru