«Желтый» уровень террористической опасности в Севастополе продлили на две недели

«Желтый» уровень террористической опасности в Севастополе продолжит действовать еще минимум около двух недель, сообщается на сайте правительства города в воскресенье, 27 ноября.

Российские войска за сутки сбили пять беспилотников в Черном море

«Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 27 ноября на 15 суток до 18:00 12 декабря 2022 года», - отмечается в сообщении.

Такое решение принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе теракта.

«Желтый» уровень террористической опасности действует в Севастополе с 31 июля - после взрыва во дворе штаба Черноморского флота в центре города, который произошел в результате атаки беспилотника.

Во вторник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дежурные силы ПВО города сбили два беспилотника, напоминает RT. Позже в Минобороны рассказали, что средства ПВО сбили пять БПЛА в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиДроныБезопасностьСевастополь
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