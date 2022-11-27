«Желтый» уровень террористической опасности в Севастополе продлили на две недели
«Желтый» уровень террористической опасности в Севастополе продолжит действовать еще минимум около двух недель, сообщается на сайте правительства города в воскресенье, 27 ноября.
«Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18:00 27 ноября на 15 суток до 18:00 12 декабря 2022 года», - отмечается в сообщении.
Такое решение принято на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе теракта.
«Желтый» уровень террористической опасности действует в Севастополе с 31 июля - после взрыва во дворе штаба Черноморского флота в центре города, который произошел в результате атаки беспилотника.
Во вторник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дежурные силы ПВО города сбили два беспилотника, напоминает RT. Позже в Минобороны рассказали, что средства ПВО сбили пять БПЛА в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя, пишет Ura.ru.
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