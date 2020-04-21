«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра
Из-за порывистого ветра Гидрометцентр объявил в столичном регионе «желтый» уровень погодной опасности. Как сообщают синоптики, предупреждение о порывистом ветре действует с полудня 21 апреля до полуночи 23 апреля.
Ранее НСН писала, что в ближайшие дни - из-за влияния скандинавского антициклона - в европейской части России ожидается аномально холодная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что в некоторых областях температура окажется на четыре градуса ниже климатической нормы. Это, в частности, Ростовская область и Краснодарский край.
Отрицательные аномалии в три-четыре градуса от нормы могут наблюдаться на Дальнем Востоке — в Иркутской области и Забайкалье, отметил Вильфанд. А вот в Сибири установится фактически летняя погода — до +26 градусов в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях, до +28 в Омской области и в Алтайском крае.
Между тем, в Москве в понедельник и вторник будет около +5...+9, и только к четвергу солнце прогреет воздух до +8...+12. Об этом пишет RT, ссылаясь на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru