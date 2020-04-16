Москвичи смогут увидеть первый звездопад весны
Жители столичного региона смогут увидеть первый звездопад весны. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Московском планетарии. Там подчеркнули, что метеорный поток Лириды можно будет наблюдать в небе над Москвой с 16 по 25 апреля. Своего пика звездопад достигнет в ночь на 23 апреля.
Специалисты подчеркивают, что при безоблачной погоде его можно будет наблюдать даже без специального оптического оборудования. В течение часа в ночном небе будут пролетать до 20 «падающих звезд».
В свою очередь, главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на этой неделе в столичном регионе будет облачно. По этой причине звездопад можно будет увидеть лишь при временных прояснениях, или же на следующей неделе.
Между тем, ранее, в преддверии Дня космонавтики Владимир Путин вышел на связь с космонавтами, находящимися на Международной космической станции. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что президент России связался с экипажем МКС в преддверии Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля.
В ходе общения по видеосвязи, глава государства не только поздравил экипаж с предстоящим праздником, но также выразил надежду на то, что Россия и зарубежные партнеры будут и дальше совместно развивать космическую отрасль. По словам президента, освоение космоса остается символом развития человечества и прогресса, открывает новые перспективы, подчёркивает Life.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
27 938+3 448 / сут.
Умерли
232+34 / сут.
Выздоровели
2 304+318 / сут.
- «На Уткина работаете?»: Соловьёв наорал на подчинённых
- В Кремле объявили о готовности принять аппараты ИВЛ от Трампа
- Матвиенко пообещала провести парад Победы в 2020 году
- В Германии отменили летний рок-фестиваль Rock am Ring
- Песков изучил угрозу Кадырова «Новой газете»: «Ничего необычного»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru