Москвичи смогут увидеть первый звездопад весны

Жители столичного региона смогут увидеть первый звездопад весны. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Московском планетарии. Там подчеркнули, что метеорный поток Лириды можно будет наблюдать в небе над Москвой с 16 по 25 апреля. Своего пика звездопад достигнет в ночь на 23 апреля.

Специалисты подчеркивают, что при безоблачной погоде его можно будет наблюдать даже без специального оптического оборудования. В течение часа в ночном небе будут пролетать до 20 «падающих звезд».

В свою очередь, главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на этой неделе в столичном регионе будет облачно. По этой причине звездопад можно будет увидеть лишь при временных прояснениях, или же на следующей неделе.

Астронавт сравнил карантин с полетом на МКС

Между тем, ранее, в преддверии Дня космонавтики Владимир Путин вышел на связь с космонавтами, находящимися на Международной космической станции. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что президент России связался с экипажем МКС в преддверии Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля.

В ходе общения по видеосвязи, глава государства не только поздравил экипаж с предстоящим праздником, но также выразил надежду на то, что Россия и зарубежные партнеры будут и дальше совместно развивать космическую отрасль. По словам президента, освоение космоса остается символом развития человечества и прогресса, открывает новые перспективы, подчёркивает Life.ru.

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