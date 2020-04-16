Москвичи смогут увидеть первый звездопад весны

Жители столичного региона смогут увидеть первый звездопад весны. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в Московском планетарии. Там подчеркнули, что метеорный поток Лириды можно будет наблюдать в небе над Москвой с 16 по 25 апреля. Своего пика звездопад достигнет в ночь на 23 апреля.

Специалисты подчеркивают, что при безоблачной погоде его можно будет наблюдать даже без специального оптического оборудования. В течение часа в ночном небе будут пролетать до 20 «падающих звезд».

В свою очередь, главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на этой неделе в столичном регионе будет облачно. По этой причине звездопад можно будет увидеть лишь при временных прояснениях, или же на следующей неделе.