Сообщается, что предупреждение будет действовать с 21.00 по московскому времени в течение 24 часов.

Центр организации дорожного движения рекомендует не парковать автомобили рядом с шаткими конструкциями.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала НСН, какой будет погода на выходных и в начале следующей недели.

