Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

25 мая18:51

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать сегодня, 25 мая, из-за дождя, грозы и сильного ветра. Сообщение было опубликовано на сайте Гидрометцентра.

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Сообщается, что предупреждение будет действовать с 21.00 по московскому времени в течение 24 часов.

Центр организации дорожного движения рекомендует не парковать автомобили рядом с шаткими конструкциями.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала НСН, какой будет погода на выходных и в начале следующей недели.

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ФОТО: flickr.com // ole.dok
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