Выходные в столице России порадуют москвичей теплом, однако настроение могут омрачить кратковременные дожди и грозы. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«В предстоящие выходные погода будет тёплой, температура будет в пределах нормы лишь в субботу, а затем начнёт потихоньку повышаться, колеблясь в небольших пределах. В целом погода будет тёплой, но неустойчивой, поскольку определять её будет быстрая смена воздушных масс. То есть, периоды более спокойной, сухой погоды будут сменяться кратковременными дождями, которые будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. В ночь на субботу минимальная температура в Москве 8…10⁰С, в Подмосковье — 7…12⁰С. А днём в субботу в столице 21…23⁰С и по области воздух прогреется до 20…25⁰С. При этом, если ночью обойдётся без осадков, то днём прогнозируется местами небольшой дождь, а на западе области он может быть даже умеренным. Будет отмечаться умеренный юго-восточный ветер», — рассказала Макарова.

Такой же характер погоды сохранится и в воскресенье. Зато из-за грозы в воскресную ночь будет очень тепло.

«В воскресенье ночью будет дождливая погода, местами прогремит гроза. Из-за облаков и дождей нас ждёт очень тёплая ночь: в Москве 13…15⁰С, по области 10…15⁰С. Ветер южный и юго-западный, 10-15 метров в секунду. И при грозе порывы до 12-17 метров в секунду. Днём дождь пройдёт только местами, он тоже может быть с грозой. И максимальная температура в Москве 22…24⁰С, в Подмосковье после полудня 19…24⁰С», — сообщила ведущий специалист Гидрометцентра.

Далее температура воздуха будет повышаться, дожди постепенно уйдут. Таких высоких показателей термометра, по словам Макаровой, в мае этого года ещё не было.

«В понедельник обойдётся без осадков, ночью в Москве 10…12⁰С. Пока ещё ожидается ветреная погода, местами 12-15 метров в секунду. Но этот ветер не будет сопровождать грозу, будет без осадков. Днём будет солнечная погода, но ветреная — до 17 метров в секунду. Максимальная температура в Москве 20…22⁰С, в Подмосковье — 17…22⁰С. Начиная со вторника, у нас будет монотонное повышение дневной температуры. К середине недели днём ожидаем 24…29⁰С. Но уже не будет такого сильного ветра, зато местами может пройти кратковременный дождь», — заключила собеседница НСН.

Добавим, в последние майские выходные возможно увеличение числа ДТП на дорогах Подмосковья, предупреждают водителей в пресс-службе Минтранса Московской области. Автомобилистам напомнили, что в целом благоприятная погода будет способствовать резкому увеличению на дорогах потоков транспорта.

