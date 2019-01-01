Подмосковные власти прогнозируют увеличение автоаварий в предстоящие выходные

В последние майские выходные возможно увеличение числа ДТП на дорогах Подмосковья, сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу Минтранса Московской области.

Водителям напомнили, что в целом благоприятная погода будет способствовать резкому увеличению на дорогах транспорта.

«По итогам анализа ведомства, проведенного с 1 по 23 мая, самым аварийно-опасным днем является суббота. Именно в этот день происходит наиболее число ДТП. В зоне риска - региональные автодороги в дачных районах», - говорится в сообщении областного Минтранса.

В ведомости уточнили, что с 1 по 23 мая на дорогах Московской области произошло 280 ДТП.

Ранее НСН сообщила, что, по данным МВД РФ, с начала года каршеринг стал причиной более ста ДТП.