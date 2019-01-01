Подмосковные власти прогнозируют увеличение автоаварий в предстоящие выходные
В последние майские выходные возможно увеличение числа ДТП на дорогах Подмосковья, сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу Минтранса Московской области.
Водителям напомнили, что в целом благоприятная погода будет способствовать резкому увеличению на дорогах транспорта.
«По итогам анализа ведомства, проведенного с 1 по 23 мая, самым аварийно-опасным днем является суббота. Именно в этот день происходит наиболее число ДТП. В зоне риска - региональные автодороги в дачных районах», - говорится в сообщении областного Минтранса.
В ведомости уточнили, что с 1 по 23 мая на дорогах Московской области произошло 280 ДТП.
Ранее НСН сообщила, что, по данным МВД РФ, с начала года каршеринг стал причиной более ста ДТП.
Заместитель начальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД России Евгений Артемов в официальном ответе НСН заявил:
«Особое внимание уделяется профилактике правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, представляющих повышенную общественную угрозу. Анализ правоприменительной практики показал, что правонарушения рассматриваемой категории допускаются лицами, в том числе, управляющими транспортными средствами, взятыми в поминутную аренду посредством использования системы каршеринга. Наряду с этим отмечается участие этих лиц в ДТП, которые характеризуются высокой тяжестью последствий. За январь-апрель этого года с участием транспортных средств, взятых в краткосрочную аренду, зарегистрировано 104 ДТП, в которых погибли четыре человека и получили ранения 135 человек. По вине указанных водителей произошло почти три четверти происшествий», - рассказал он.
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