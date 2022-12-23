Резкое подорожание автозапчастей объяснили «кривоватыми» расчетами

Заявления о подорожании автозапчастей на 60% связаны с особенностью расчетов, на самом деле ситуация намного лучше, заявил в интервью НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Ранее портал Autonews сообщил со ссылкой на Российский союз автостраховщиков, что запчасти в РФ подорожали с марта по декабрь на 27,7%, а отдельные - на 50-60%.