Резкое подорожание автозапчастей объяснили «кривоватыми» расчетами
Цена на запчасти осталась почти на прежнем уровне, при этом есть проблемы с алюминием и элитными стеклами, сказал в эфире НСН Александр Казаченко.
Заявления о подорожании автозапчастей на 60% связаны с особенностью расчетов, на самом деле ситуация намного лучше, заявил в интервью НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Ранее портал Autonews сообщил со ссылкой на Российский союз автостраховщиков, что запчасти в РФ подорожали с марта по декабрь на 27,7%, а отдельные - на 50-60%.
«Запчасти у нас скакнули с февраля на 40-45%, потом откатились на 20% обратно, а сейчас еще где-то на 7% вниз. По железу нет 60% подорожания запчастей, есть проблема с алюминиевыми деталями в автомобилях 2021-2022 и частично 2020 годов. Это связано с тем, что в Европе из-за энергетического кризиса заводы по производству прокатного алюминия работают на 30% мощности, и этих запчастей просто нет. Российский союз автостраховщиков изменил в этом году расчет средней стоимости запчасти на территории РФ, используя кривоватые ценники по федеральным округам, и у них получилось плюс 28%», - сказал Казаченко.
По его словам, запчасти сеголдня могут идти в Россию до двух месяцев, при этом в Европе они почти не подорожали.
«Сейчас логистика увеличилась. Если год назад я заказывал, например, заднее крыло для BMW, оно шло две недели, но в Германии было в наличии один день. Сейчас я это же крыло заказываю через ФРГ, оно идет через Турцию, Армению или Грузию, срок увеличивается до месяца, а в Германии я жду его месяц, а не один день. При этом европейский ценник на запчасти плюс-минус остался тот же самый. Логистика, как съедала от 5 до 12%, так и съедает от 7 до 17%, это не чувствительно», - разъяснил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации.
При этом он опроверг информацию о проблемах с «обычными» лобовыми стеклами.
«Очень большая проблема со стеклами, но только на дорогие комплектации, где подогрев, проекция, датчики. С обычными стеклами проблем нет, их цена не изменилась», - заключил собеседник НСН.
Ранее директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов рассказал на пресс-конференции в НСН про «лобовые стекла по миллиону», которые стали мемами.
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