Желающим проститься с Всеволодом Чаплиным не хватило места в храме

Всеволод Чаплин скоропостижно скончался в воскресенье, 27 января, после того как отслужил Божественную литургию. Священнику был 51 год.

Источник агентства «Интерфакс» в медицинских кругах впоследствии рассказал, что причиной смерти стала острая ишемическая болезнь сердца, отягощенная астмой и диабетом.

Похороны протоиерея Всеволода Чаплина пройдут на Троекуровском кладбище. Гражданская панихида состоится там же, в ритуальном зале.

