Желающим проститься с Всеволодом Чаплиным не хватило места в храме
В храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот в Москве началось отпевание протоиерея Всеволода Чаплина. Попрощаться с бывшем настоятелем храма пришло так много людей, что многие стоят на улице, сообщает телеканал «360».
Всеволод Чаплин скоропостижно скончался в воскресенье, 27 января, после того как отслужил Божественную литургию. Священнику был 51 год.
Источник агентства «Интерфакс» в медицинских кругах впоследствии рассказал, что причиной смерти стала острая ишемическая болезнь сердца, отягощенная астмой и диабетом.
Похороны протоиерея Всеволода Чаплина пройдут на Троекуровском кладбище. Гражданская панихида состоится там же, в ритуальном зале.
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