Почему Европа не сможет разоблачить импортеров российского газа
Сегодня российский газ по документам может официально «принадлежать» другим странам, заявил НСН Сергей Пикин.
Если происходит замешивание, невозможно определить, были ли молекулы газа иранские, азербайджанские или российские, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Дания предложила обязать импортеров газа предоставлять доказательства того, что топливо не было добыто в России, пишет Bloomberg со ссылкой на документ. В нем указано, что особое внимание нужно уделить газопроводу «Турецкий поток». Пикин отметил, что на практике это сложно реализовать.
«В газопроводах, которые идут в Европу без ответвлений, это очевидно топливо российского происхождения, тут и доказывать нечего. А если говорим про Турцию, здесь есть вопрос к источникам. Конечно, история странная, на практике реализовать это сложно. Если происходит какое-то замешивание, невозможно определить, были ли молекулы иранские, азербайджанские или российские. Это выдумка какая-то», - объяснил он.
По его словам, сегодня российский газ по документам может «принадлежать» другим странам.
«Сегодня принадлежность – это юридическая тематика. Газ сегодня может зайти любой, а вы по документам показываете, что он не российский. Газ, заходящий сегодня в Европу, может быть российским, но по документам – Дубая, Индии и так далее. Российский газ идет всем странам напрямую, перепродажей никто сейчас не занимается», - добавил собеседник НСН.
Страны Евросоюза хотят закрыть все лазейки к 2027 году, чтобы гарантировать, что российский газ не будет попадать в поставки топлива для Европы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Связь 6G появится в России только после 2030 года
- Кинокомпания Paramount снимет фильм по игре Call of Duty
- Ученые назвали крахом рекордное обмеление Каспийского моря
- Останутся без самолетов: Что будет с авиацией в Сибири после проверки «Ангары»
- Духовный советник Трампа внезапно выступил с тревожным обращением
- Вассерман допустил обязательные уроки китайского языка в российских школах
- Депутат Лисовский обвинил Минсельхоз в банкротстве фермеров
- Врач назвал алкогольное опьянение самым распространенным психическим заболеванием
- Фицо расскажет Зеленскому о выводах, сделанных им после встречи с Путиным
- Почему Европа не сможет разоблачить импортеров российского газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru