«В газопроводах, которые идут в Европу без ответвлений, это очевидно топливо российского происхождения, тут и доказывать нечего. А если говорим про Турцию, здесь есть вопрос к источникам. Конечно, история странная, на практике реализовать это сложно. Если происходит какое-то замешивание, невозможно определить, были ли молекулы иранские, азербайджанские или российские. Это выдумка какая-то», - объяснил он.

По его словам, сегодня российский газ по документам может «принадлежать» другим странам.

«Сегодня принадлежность – это юридическая тематика. Газ сегодня может зайти любой, а вы по документам показываете, что он не российский. Газ, заходящий сегодня в Европу, может быть российским, но по документам – Дубая, Индии и так далее. Российский газ идет всем странам напрямую, перепродажей никто сейчас не занимается», - добавил собеседник НСН.

Страны Евросоюза хотят закрыть все лазейки к 2027 году, чтобы гарантировать, что российский газ не будет попадать в поставки топлива для Европы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает «Радиоточка НСН».

