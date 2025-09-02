«Совокупность всех психических заболеваний сегодня превышает совокупность всех остальных заболеваний. Все психические расстройства сегодня стали более детализированы. Поэтому человек в течение жизни каким-то из них обязательно будет страдать, пусть временным, не хроническим. Но неврозы, нарушение сна, депрессивные эпизоды, перепады настроения часто встречаются. У россиян чаще всего встречается состояние «алкогольное опьянение», оно имеет шифр в международной классификации болезней. Сегодня депрессий стало больше, стало больше реактивных депрессий, которые связаны с тяжелой утратой. Стали чаще выписываться антидепрессанты, их стали принимать дольше, чем нужно даже», - рассказал он.

Ковтун напомнил, что самолечение может привести к неблагоприятным последствиям, но на помощь сегодня приходит искусственный интеллект.

«Если человек имеет какую-то проблему, он пытается ее решить доступными способами. Если средств на работу с психологом, психиатром нет, то возникает желание помочь себе самому. Эксперименты бывают очень неблагоприятные. Но сейчас существует искусственный интеллект, можно с ним советоваться. Поэтому я думаю, что самопомощь должна выйти на более качественный уровень. Иногда ИИ поражает в точности рекомендаций, назначений, подборе терапии. Он знает все стандарты, может по описанным симптомам определить примерно, какой круг диагнозов», - добавил собеседник НСН.

Ранее психолог Дарья Яушева посоветовала справляться с осенней хандрой долгими прогулками на свежем воздухе, легкой физической активностью и «планированием чего-то приятного», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

