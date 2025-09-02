Духовный советник Трампа внезапно выступил с тревожным обращением
2 сентября 202518:38
Пастор-евангелист Марк Бернс, которого также называют «духовным советником» президента США Дональда Трампа, внезапно выступил с тревожным обращением к главе Белого дома.
«Молюсь за вас, президент», — написал он в своих соцсетях.
Что заставило Бернса обратиться с таким посланием к Трампу не уточняется.
Ранее американский лидер прокомментировал слухи о своей смерти, заявив, что чувствует себя, как никогда прекрасно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
