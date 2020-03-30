Желающим прогуляться москвичам предлагают взять собаку в аренду

Поблажку получили и владельцы домашних животных — им разрешено выгуливать питомцев на расстоянии не более 100 метров от дома.



В результате те же собаки стали не только друзьями человека, но и средством передвижения: как сообщает «Вечерняя Москва», желающим выйти на улицу москвичам уже предлагают взять песика в аренду.



Издание отмечает, что одна жительница города, к примеру, предлагает выгулять свою собаку породы чихуа-хуа — за эту услугу она просит 1000 рублей в час, причем питомца хозяйка готова привезти на такси.



Отметим, сегодня стало известно, что режим домашней самоизоляции в Москве будет действовать минимум до 14 апреля.

