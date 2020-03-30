Желающим прогуляться москвичам предлагают взять собаку в аренду

В Москве с 30 марта начал действовать режим домашней изоляции для всех жителей города. Выходить на улицу разрешено только в случаях крайней необходимости: к примеру, для получения экстренной медицинской помощи или для покупки продуктов в ближайшем магазине.

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Поблажку получили и владельцы домашних животных — им разрешено выгуливать питомцев на расстоянии не более 100 метров от дома.

В результате те же собаки стали не только друзьями человека, но и средством передвижения: как сообщает «Вечерняя Москва», желающим выйти на улицу москвичам уже предлагают взять песика в аренду.

Издание отмечает, что одна жительница города, к примеру, предлагает выгулять свою собаку породы чихуа-хуа — за эту услугу она просит 1000 рублей в час, причем питомца хозяйка готова привезти на такси.

Отметим, сегодня стало известно, что режим домашней самоизоляции в Москве будет действовать минимум до 14 апреля.

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ФОТО: pixabay.com
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