Предоплата решает: Зарубежные продавцы обрушили стоимость iPhone 16 на маркетплейсах

Собеседник НСН добавил, что лучше переплатить, но выбрать российского продавца.

«Проблемы случаются с товарами, которые мы покупаем с доставкой из-за рубежа, тем более, у продавцов, которые зарегистрированы за рубежом. На маркетплейсах бывает контрафакт, всякие случаются ситуации. Если вы покупаете в магазине, где написаны китайские слова, может быть проблематично защитить свои права, если продавец окажется недобросовестным. Я бы рекомендовал приобретать товар у продавца из России, который зарегистрирован как ИП. Это человек, который физически находится в стране, при необходимости до него может дотянуться рука закона, он будет вынужден исполнять наше законодательство. Однако не слышал, чтобы при покупке таких дорогих товаров, как iPhone, покупателям присылали контрафакт. Бывает, сразу пишут, что это копия, реплика, а цена почти как на оригинал», - заключил Корнейчук.

Первые продажи iPhone 16 и iPhone 16 Pro начались на российских маркетплейсах во второй половине сентября. У новинок более мощный процессор, разрешение основной камеры составляет 48Мп, размер экранов - 6,3/6,9 дюймов.

Ранее блогер Wylsacom (Валентин Петухов) заявил «Радиоточке НСН», что презентацией новой линейки iPhone 16 компания Apple закрепила за собой лидерство в видеосъемке и мощности процессора. По его словам, новые решения порадуют и фотографов, и видеографов.

