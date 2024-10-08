Предоплата решает: Зарубежные продавцы обрушили стоимость iPhone 16 на маркетплейсах
Стоимость iPhone 16 на российских маркетплейсах снизилась благодаря продаже устройств напрямую из-за рубежа, заявил НСН эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
Зарубежные продавцы, представленные на российских маркетплейсах, готовы предложить iPhone по более низкой цене, что создает конкурентную среду на рынке, рассказал в интервью НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
Спустя полмесяца после релиза стоимость базовой модели iPhone 16 на российских маркетплейсах снизилась на 26%, сообщает электронное издание Hi-Tech Mail. По данным СМИ, цена устройств из-за рубежа начинается от 79 тысяч рублей, а фактическая стоимость, включая пошлину, составляет 90 тысяч рублей. Как пояснил Корнейчук, тенденция связана не с падением спроса на товар, а с конкуренцией продавцов.
«Я не думаю, что россияне разочаровались в iPhone. Скорее, сыграл тот фактор, что есть предоплата смартфона, когда вы оплачиваете доставку, растаможку и так далее. После этого получаете телефон чуть дороже. Продавцы, которые уже закупили смартфоны, вынуждены конкурировать с этими предложениями на маркетплейсах. Если вы заказываете у локального продавца, доставка в течение трех дней, но стоимость чуть дороже», - заявил он.
Собеседник НСН добавил, что лучше переплатить, но выбрать российского продавца.
«Проблемы случаются с товарами, которые мы покупаем с доставкой из-за рубежа, тем более, у продавцов, которые зарегистрированы за рубежом. На маркетплейсах бывает контрафакт, всякие случаются ситуации. Если вы покупаете в магазине, где написаны китайские слова, может быть проблематично защитить свои права, если продавец окажется недобросовестным. Я бы рекомендовал приобретать товар у продавца из России, который зарегистрирован как ИП. Это человек, который физически находится в стране, при необходимости до него может дотянуться рука закона, он будет вынужден исполнять наше законодательство. Однако не слышал, чтобы при покупке таких дорогих товаров, как iPhone, покупателям присылали контрафакт. Бывает, сразу пишут, что это копия, реплика, а цена почти как на оригинал», - заключил Корнейчук.
Первые продажи iPhone 16 и iPhone 16 Pro начались на российских маркетплейсах во второй половине сентября. У новинок более мощный процессор, разрешение основной камеры составляет 48Мп, размер экранов - 6,3/6,9 дюймов.
Ранее блогер Wylsacom (Валентин Петухов) заявил «Радиоточке НСН», что презентацией новой линейки iPhone 16 компания Apple закрепила за собой лидерство в видеосъемке и мощности процессора. По его словам, новые решения порадуют и фотографов, и видеографов.
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