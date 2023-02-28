«Ждут весну»: Россияне перестали покупать жилье в Стамбуле

Возникшие из-за серии землетрясений опасения снижают интерес россиян к недвижимости в Турции: за месяц их активность сократилась на 40–60%. Курортные рынки страны сейчас поддерживает локальный спрос со стороны жителей пострадавших регионов. В перспективе это может способствовать и росту активности российских инвесторов в недвижимость, но пока те переориентируются на Таиланд, Черногорию, Индонезию и ОАЭ, сообщает КоммерсантЪ. София подтвердила снижение спроса на недвижимость в Стамбуле.

«Если сравнивать прошлогодние показатели, то в этом году спрос у россиян на жилье в Стамбуле уменьшился. Россияне, рассматривающие получение гражданства, приостановили поиски. Хотя повременить, ждут. Со многими связываемся и нам говорят, что подождут до весны. Тут еще президентские выборы, которые тоже оказывают влияние. Ситуация в Стамбуле отличается от той, которая сложилась в Анталье, Алании – оттуда стали переезжать. Есть те, кто уезжает из Стамбула в другие страны, потому что по новостям передают о возможных землетрясениях в городе. Хотя отмечу, что здания, которые рухнули, были построены до 2000 года и по старым технологиям», - отметила эксперт.