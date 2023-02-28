«Ждут весну»: Россияне перестали покупать жилье в Стамбуле

Россияне, рассматривающие получение турецкого гражданства, приостановили поиски жилья, сообщили НСН в компании по подбору недвижимости «Amanat property».

Россияне приостановили до весны поиски жилья в Турции, заявила менеджер по подбору недвижимости компании «Amanat property» София в беседе с НСН.

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Возникшие из-за серии землетрясений опасения снижают интерес россиян к недвижимости в Турции: за месяц их активность сократилась на 40–60%. Курортные рынки страны сейчас поддерживает локальный спрос со стороны жителей пострадавших регионов. В перспективе это может способствовать и росту активности российских инвесторов в недвижимость, но пока те переориентируются на Таиланд, Черногорию, Индонезию и ОАЭ, сообщает КоммерсантЪ. София подтвердила снижение спроса на недвижимость в Стамбуле.

«Если сравнивать прошлогодние показатели, то в этом году спрос у россиян на жилье в Стамбуле уменьшился. Россияне, рассматривающие получение гражданства, приостановили поиски. Хотя повременить, ждут. Со многими связываемся и нам говорят, что подождут до весны. Тут еще президентские выборы, которые тоже оказывают влияние. Ситуация в Стамбуле отличается от той, которая сложилась в Анталье, Алании – оттуда стали переезжать. Есть те, кто уезжает из Стамбула в другие страны, потому что по новостям передают о возможных землетрясениях в городе. Хотя отмечу, что здания, которые рухнули, были построены до 2000 года и по старым технологиям», - отметила эксперт.

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Собеседница НСН отметила, что россияне рассматривают Турцию в качестве транзитной страны.

«Основной поток клиентов, которые хотят получить турецкое гражданство, рассматривают страну в качестве транзита. Они хотят попасть в США, потому что визовый режим между странами немного упрощен. Документы выдают на 10 лет. Особенно это популярно среди айтишников», - пояснила София.

По последним данным, в Турции после землетрясения погибли больше 44 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:ЗемлетрясениеРоссияНедвижимостьТурция
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