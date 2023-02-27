Эксперт связала подземные толчки у берегов Крыма с землетрясениями в Турции
Повторные землетрясения в Турции могли вызвать небольшие подземные толчки у берегов российского полуострова, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой активности Татьяну Горелову.
Землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло 27 февраля в 39 километрах от южного берега Крыма.
Горелова не исключила, что подземные толчки стали следствием продолжающейся сейсмической активности в Турции. Специалист уточнила, что не ожидает серьезных землетрясений в Черном море.
По словам эксперта, сейсмическая активность привычна для Крыма.
Жители провинции Малатья на востоке Турции 27 февраля ощутили новые подземные толчки. Погиб один человек, известно о 69 пострадавших, передает НСН.
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