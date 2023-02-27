Эксперт связала подземные толчки у берегов Крыма с землетрясениями в Турции

Землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло 27 февраля в 39 километрах от южного берега Крыма.

Горелова не исключила, что подземные толчки стали следствием продолжающейся сейсмической активности в Турции. Специалист уточнила, что не ожидает серьезных землетрясений в Черном море.

По словам эксперта, сейсмическая активность привычна для Крыма.

Жители провинции Малатья на востоке Турции 27 февраля ощутили новые подземные толчки. Погиб один человек, известно о 69 пострадавших, передает НСН.

