«Ждун и бегун»: Юрист заявил, что Панин в безопасности в Европе «до поры»
Опального актера могут экстрадировать в РФ, однако эта процедура зависит от межгосударственных соглашений, отметил в эфире НСН Валерий Ванин.
Актеру Алексею Панину (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) безопасно находиться Европе до тех пор, пока правоохранительные органы любой страны не увидят, что он находится в базе данных Интерпола, заявил юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в разговоре с НСН.
Ранее второй западный окружной военный суд заочно приговорил Алексея Панина к шести годам колонии за публичное оправдание терроризма. Кроме того, ему запретили на три года администрировать интернет-ресурсы. Актер объявлен в международный розыск. Ванин отметил, что безопасность Панина в Европе теперь под вопросом.
«В любой стране правоохранительные органы, если увидят, что он находится в базе данных Интерпола, будут обязаны предпринимать определенные действия. И поэтому легко, просто и весело до того момента, пока какой-то из сотрудников любой службы, будь то полиция, будь то какие-то проверки в аэропортах, не поленится и не увидит значок Интерпола. Это может произойти в любой стране. Там (в Европе – ред. НСН) нет такого уличного полицейского контроля, чтобы подошел человек и его проверили по базам данных. Но они со временем к этому придут, потому что их жизнь заставит. Но сейчас практически этого нет, поэтому кажется, что им все равно. И отсутствие границ… То есть, он из Испании, допустим, может кататься по Европе, никто у него даже элементарно документов не спросит. Это все до поры», – сказал Ванин.
Юрист отметил, что Панина также могут экстрадировать в РФ, однако эта процедура зависит от межгосударственных соглашений.
«В каждой стране своя процедура экстрадиции. Это зависит в том числе от межгосударственных соглашений. Но во многих странах это процедура судебная. Например, мера пресечения также выбирается индивидуально. Человека могут отпустить, но сказать, чтобы он являлся на слушание по процедуре экстрадиции. А это затраты на защиту, адвокатов, судебные издержки по рассмотрению дела об экстрадиции. Суд может отказать от экстрадиции, но они не могут исключить процедуру экстрадиции вообще, потому что она предусмотрена их же национальными законами. Вот эта последняя волна бегунов и ждунов… Они сидят, ждут и делают вид, что им все равно, сколько лет им дадут, все равно на то, что они не могут вернуться в Россию», – добавил собеседник НСН.
Согласно материалам дела, в октябре 2022 года Панин разместил в своем Telegram-канале сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту. Суд допросил нескольких свидетелей. В их числе был сотрудник Центра по противодействию экстремизму, который пояснил, что во время мониторинга обнаружил публикацию Панина, после чего направил информацию экспертам на исследование.
Второй свидетель по ссылке перешел в Telegram-канал Панина и увидел текст, написанный «в довольно ироничной форме», который вызвал у него негативную реакцию. Актер зачастую высказывал мнения, дискредитирующие РФ и спецоперацию на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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