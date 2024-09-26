«Ждун и бегун»: Юрист заявил, что Панин в безопасности в Европе «до поры»

Актеру Алексею Панину (признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) безопасно находиться Европе до тех пор, пока правоохранительные органы любой страны не увидят, что он находится в базе данных Интерпола, заявил юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в разговоре с НСН.

Ранее второй западный окружной военный суд заочно приговорил Алексея Панина к шести годам колонии за публичное оправдание терроризма. Кроме того, ему запретили на три года администрировать интернет-ресурсы. Актер объявлен в международный розыск. Ванин отметил, что безопасность Панина в Европе теперь под вопросом.