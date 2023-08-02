Ксения Собчак попыталась оправдаться за интервью с Паниным
Телеведущая Ксения Собчак в своём Telegram-канале заявила, что как журналист должна полностью «раскрыть героя, его взгляды и мотивацию».
Комментируя призыв главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной проверить слова актёра Алексея Панина (признан иноагентом в РФ) она отметила, что брать интервью «можно и нужно и у маньяков, и у антигероев».
Собчак также указала, что подобные разговоры — это «попытка понять взгляды разных людей», а сам выпуск монтировался вместе с командой юристов.
«Все «террористические» высказывания были перекрыты, а плашки «редакция осуждает подобные высказывания» стоят под всеми подобными утверждениями», - написала она.
Ранее Екатерина Мизулина заявила, что в интервью Собчак Панин призывал к развалу России и убийству президента РФ Владимира Путина, а также отметила, ответственность грозит и распространителю интервью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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