СМИ: актер Панин из-за нехватки денег работает ведущим игры «Мафия» в США

По данным издания, артист находится в сложном материальном положении. Звезда «Жмурок» зарабатывает на жизнь тем, что устраивает игру «Мафия» в стилистике 90-х.

Панин призывает гостей приходить на вечеринки в ярких образах. За самый интересный наряд он дарит бутылку алкогольного напитка.

После переезда в Испанию актер часто жаловался на нехватку денег и просил поклонников о помощи.

В сентябре стало известно о задержании Панина в Эстонии. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения актер ломился в двери домов, полагая, что находится в отеле, напоминает «Радиоточка НСН».

