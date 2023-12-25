СМИ: актер Панин из-за нехватки денег работает ведущим игры «Мафия» в США
Переехавший в США российский актер Алексей Панин (признан в РФ иноагентом) работает ведущим игры «Мафия» в американском ресторане. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, артист находится в сложном материальном положении. Звезда «Жмурок» зарабатывает на жизнь тем, что устраивает игру «Мафия» в стилистике 90-х.
Панин призывает гостей приходить на вечеринки в ярких образах. За самый интересный наряд он дарит бутылку алкогольного напитка.
После переезда в Испанию актер часто жаловался на нехватку денег и просил поклонников о помощи.
В сентябре стало известно о задержании Панина в Эстонии. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения актер ломился в двери домов, полагая, что находится в отеле, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru