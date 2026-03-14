Россиянам назвали болезни, которые не лечатся по ОМС
Ряд заболеваний не лечатся по программе обязательного медицинского страхования в России. Об этом заявил глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.
«В программу ОМС... не входит лечение заболеваний, которые передаются половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита, синдромом приобретенного иммунодефицита, туберкулез, расстройства поведения и ряд других», - рассказал Уфимцев в интервью РИА Новости.
Как отметил эксперт, список заболеваний и состояний, по которым оказывают медпомощь бесплатно, ежегодно корректируется в составе программы государственных гарантий бесплатной помощи. Уфимцев подчеркнул, что система ОМС – социальный гарант минимально необходимого объема помощи, а то, что не входит в рамки медицинской необходимости и стандартов, переходит в сферу личной ответственности пациента.
Тем не менее, россияне в некоторых случаях могут получить бесплатную медпомощь при перечисленных заболеваниях. Такие услуги будут финансироваться не за счет ОМС, а по госсистеме здравоохранения из федерального и регионального бюджетов.
Ранее Минздрав предложил включить в программу гарантий бесплатного оказания медпомощи новые методы лечения онкологии, в том числе противораковые вакцины.
