Ущерб от киберпреступлений в России сократился до 195 млрд рублей

Материальный ущерб от киберпреступлений сократился в России с 203 млрд рублей до 195 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Как отметили в ведомстве, суммы похищенных средств стали меньше на 6% (181 млрд рублей вместо 192 млрд), а материальный ущерб от киберпреступлений в целом снизился на 4% (с 203 млрд до 195 млрд). Этого удалось добиться благодаря механизмам блокировки операций без добровольного согласия клиента и ограничениям дистанционного управления банковскими счетами.

Также в МВД рассказали, что регистрация киберпреступлений упала почти на 12%, дистанционных хищений - на 10%.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снижении числа киберпреступлений за 2025 год. Их стало на 11,8% меньше, чем в 2024-м.

