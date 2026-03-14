Ущерб от киберпреступлений в России сократился до 195 млрд рублей
Материальный ущерб от киберпреступлений сократился в России с 203 млрд рублей до 195 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
Как отметили в ведомстве, суммы похищенных средств стали меньше на 6% (181 млрд рублей вместо 192 млрд), а материальный ущерб от киберпреступлений в целом снизился на 4% (с 203 млрд до 195 млрд). Этого удалось добиться благодаря механизмам блокировки операций без добровольного согласия клиента и ограничениям дистанционного управления банковскими счетами.
Также в МВД рассказали, что регистрация киберпреступлений упала почти на 12%, дистанционных хищений - на 10%.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снижении числа киберпреступлений за 2025 год. Их стало на 11,8% меньше, чем в 2024-м.
