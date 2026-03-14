СМИ: Посольство США в Багдаде подверглось атаке
14 марта 202608:00
Посольство США в Багдаде подверглось атаке. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
«Дым поднимается над посольством... после сообщения об атаке, также звучат сирены воздушной тревоги», — отмечает СМИ.
В свою очередь, телеканал Press TV со ссылкой на источники в Ираке сообщил, что дипмиссию атаковал дрон-камикадзе. Под удар попала радиолокационная система.
Ранее посольство США в Багдаде на фоне эскалации на Ближнем Востоке рекомендовало американцам покинуть Ирак.
- Ущерб от киберпреступлений в России сократился до 195 млрд рублей
- Над регионами России за ночь сбили 87 украинских БПЛА
- Намибия может стать альтернативным направлением для российских туристов
- Мирошник предсказал постконфликтное примирение России и Украины
- Трамп заявил об уничтожении военных целей на иранском острове Харк
- Эпидемический сезон гриппа в России еще не завершился
- Песков заявил, что Россия продолжает диалог с Венесуэлой
- Финансист: Средняя зарплата в России может вырасти до 122 тысяч рублей
- Румыния ввела надзор за принадлежащими «Лукойлу» предприятиями