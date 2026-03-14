СМИ: Посольство США в Багдаде подверглось атаке

Посольство США в Багдаде подверглось атаке. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Дым поднимается над посольством... после сообщения об атаке, также звучат сирены воздушной тревоги», — отмечает СМИ.

В свою очередь, телеканал Press TV со ссылкой на источники в Ираке сообщил, что дипмиссию атаковал дрон-камикадзе. Под удар попала радиолокационная система.

Ранее посольство США в Багдаде на фоне эскалации на Ближнем Востоке рекомендовало американцам покинуть Ирак.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАИрак

Горячие новости

Все новости

партнеры