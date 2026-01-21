Дроппер со стройки: Сколько банковских карт разрешат иметь мигрантам в России
Александр Пушко заявил НСН, что не стоит абсолютно всем мигрантам устанавливать лимит на открытие счетов в российских банках, для бизнесменов нужны исключения.
Если мигрант приехал открывать бизнес в России, то, возможно, одного счета в одном банке ему не хватит, а вот обычному работяге для работы на стройке будет вполне достаточно. Об этом НСН рассказал руководитель проекта Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Пушко.
В России нужно ограничить количество банковских счетов для иностранных граждан в целях борьбы с мошенничеством, заявил депутат Госдумы Андрей Луговой. Его слова передает RTVI. По его словам, нужно законодательно установить лимит в один банк на каждого мигранта, а также на один счет. Луговой отметил, что сегодня мигрант может открыть счета в десяти банках и все десять использовать как дроп. Пушко поддержал идею, но призвал ранжировать мигрантов.
«В связи с нынешней ситуацией, а также учитывая, что мигранты часто привлекаются в качестве исполнителей нехороших действий на территории России, инициатива депутата оправдана. Даже запоздалая. Должна быть прозрачность. Если ты приехал сюда с целью заработать, то у тебя должно быть приглашение от работодателя. Так поступает весь цивилизованный мир. Пожалуйста, регистрируйте этого человека, что он приглашается на такую-то позицию с таким-то окладом. Что касается счетов, думаю, все должно зависеть от категории мигрантов. Если человек приехал и открыл бизнес здесь, может быть, одним счетом ограничиться нельзя. А если же он приехал на заработки, работает на стройке, то вполне достаточно одного счета», - отметил он.
При этом Пушко согласился, что подобное ограничение поможет и в борьбе с дропперами, однако призвал обратить внимание и на других граждан, кто был замечен в дропперских схемах.
«С дропперами, наверное, тоже может помочь, если ими являются мигранты. Потому что дропперы – это те, кто продает или разрешает пользоваться своим счетом и картой непонятно кому. Другое дело, что дроперами часто оказываются наши дети, школьники, учащиеся колледжей, люди, которые попали в сложную ситуацию, которые вообще не понимают, что может произойти с их счетами. А мошенники используют их в темную. Поэтому, наверное, если человек замечен в каких-то неправомерных действиях, то он должен переходить в категорию тех, кому можно открыть в наших банках всего один счет», - подытожил он.
Ранее председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов рассказал НСН, что среди иностранных граждан есть те, кто зарабатывает в России больше $1000 за месяц, однако в основной массе их заработок составляет меньше этой суммы.
