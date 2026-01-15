В России увеличили до 18 число пунктов миграционного контроля
Количество пунктов миграционного контроля в России увеличили до 18. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«По поручению президента РФ уже создано 18 пунктов миграционного контроля», - написала она в Telegram-канале.
Волк уточнила, что 17 пунктов действуют на территории крупнейших аэропортов во всех федеральных округах, один - в Астраханской области на железнодорожном пункте пропуска «Аксарайский».
Как отметила официальный представитель МВД, эти пункты - барьер для иностранцев, которые пытаются незаконно пересечь границу России.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил оснастить все пункты пропуска на границах страны биометрическим оборудованием для миграционного контроля, напоминает 360.ru.
