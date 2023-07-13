«Ждем трагедии?»: В Госдуме призвали отменить мораторий на проверки связанных со здоровьем отраслей

Ранее СМИ сообщали об участившихся случаях массовых отравлений и заражений энтеровирусом в детских учреждениях. Так, сообщалось, что в Орске Оренбургской области 36 детсадовцев отравились йогуртом местного производства.

Куринный указал на необходимость полного или частичного снятия моратория на проверки отраслей, связанных со здоровьем граждан.

«К сожалению, профильный вице-премьер (Дмитрий Григоренко - прим. НСН) вчера был непреклонен в своем утверждении, что мораторий отменять нельзя. Полагаю, отсутствие должного внимания, контроля и ожидания этого контроля, которое хоть как-то дисциплинировало производителей, к большому сожалению, приводит к таким последствиям. Дело не только в отравлении в детских садах и оздоровительных лагерях — все знают, например, случаи отравления контрафактным алкоголем. Но никаких системных мер по предотвращению таких случаев в будущем не предпринимается», — сказал Куринный.

По словам собеседника НСН, вице-премьер мотивировал свой отказ тем, что бесполезно проводить проверки там, где уже произошла беда, — помочь пострадавшим уже ничем нельзя.

«Упоминались также дополнительные расходы бизнеса, правда, не очень понятно, с чем они связаны. Было несколько ответов подобного типа — мол, ни к чему проверки не приведут, пусть все остается, как было раньше. Количество проверок сейчас сократилось в пять раз, и никто не готов обсуждать этот вопрос. Видимо, мы ждем какой-то большой трагедии», — подытожил он.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что вспышки отравлений и заболеваний в детских садах – это системная проблема, которая связана с непрофессионализмом работников учреждений. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

