Жители Орска рассказали подробности массового отравления детей в детских садах

Жительница Орска, чья дочь отравилась йогуртом в детском саду, рассказала «Газете.Ru» подробности отравления.

Иммунолог назвал возможные причины отравления детей в Орске

Она сообщила, что у малышки были рвота и слабость, а йогурт на вкус показался ребенку кислым. Его детям давали в полдник, когда в городе была сорокаградусная жара.

При этом руководство персонала детского сада никак не реагировало на случившееся. Женщина добавила, что ранее в детском саду с подобным не сталкивались.

Другая жительница Орска Ангелина призналась также изданию, что у ее ребенка были те же симптомы, что и у дочери. Она добавила, что скорая приехала только спустя два часа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтравлениеДетиСкорая Помощь

Горячие новости

Все новости

партнеры