Жители Орска рассказали подробности массового отравления детей в детских садах
Жительница Орска, чья дочь отравилась йогуртом в детском саду, рассказала «Газете.Ru» подробности отравления.
Она сообщила, что у малышки были рвота и слабость, а йогурт на вкус показался ребенку кислым. Его детям давали в полдник, когда в городе была сорокаградусная жара.
При этом руководство персонала детского сада никак не реагировало на случившееся. Женщина добавила, что ранее в детском саду с подобным не сталкивались.
Другая жительница Орска Ангелина призналась также изданию, что у ее ребенка были те же симптомы, что и у дочери. Она добавила, что скорая приехала только спустя два часа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru