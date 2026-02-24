Медведев: РФ придётся использовать любое оружие, если Украина получит ЯО

По его словам, в этом случае России «придётся использовать любое оружие, в том числе нестратегическое ядерное».

«По целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране», — указал он.

Медведев добавил, что в этом «не может быть и тени сомнения».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможная передача Украине ядерного оружия может привести к ядерной войне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

