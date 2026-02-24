Чтобы не стать соучастником в дропперстве, то есть использовании подставных лиц для обналичивания денег, необходимо давать в долг только под расписку, лучше принимать деньги в наличной форме, заявил НСН гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев.

В Сети набирает популярность история молодого человека, который помог знакомому и дал ему наличку, а в итоге чуть не сел за это в тюрьму. Мужчина рассказал в одной из соцсетей, как охранник в ТЦ, которого он знает, попросил его о небольшой услуге: он дает охраннику наличку, а тот переводит ему эту сумму на карту. Деньги оказались добыты мошенническим способом, а мужчину по новому закону о «дропперстве» могли посадить на срок от 3 до 7 лет – спасло только то, что он не получил за это вознаграждение и всё попало на камеры. Мехтиев дал три совета, как не попасть в эту ловушку.