Россиянам рассказали, как случайно не стать дроппером
Если давать в долг, обязательно необходимо получить письменную расписку, даже если речь идет про знакомого или коллегу, заявил НСН Эльман Мехтиев.
Чтобы не стать соучастником в дропперстве, то есть использовании подставных лиц для обналичивания денег, необходимо давать в долг только под расписку, лучше принимать деньги в наличной форме, заявил НСН гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев.
В Сети набирает популярность история молодого человека, который помог знакомому и дал ему наличку, а в итоге чуть не сел за это в тюрьму. Мужчина рассказал в одной из соцсетей, как охранник в ТЦ, которого он знает, попросил его о небольшой услуге: он дает охраннику наличку, а тот переводит ему эту сумму на карту. Деньги оказались добыты мошенническим способом, а мужчину по новому закону о «дропперстве» могли посадить на срок от 3 до 7 лет – спасло только то, что он не получил за это вознаграждение и всё попало на камеры. Мехтиев дал три совета, как не попасть в эту ловушку.
«Мы не знаем, насколько эта схема распространена. В такой ситуации у вас кто-то занимает деньги, а потом возвращает их переводом. Во-первых, это может быть элементарным отмыванием денег. Во-вторых, вы можете стать соучастником в случае с дропперством. Человек, который якобы занимает деньги, он в этой схеме замечен, а банки сейчас обязаны о подобном сообщать в Центробанк. А дальше все идет по цепочке. Поэтому теперь, если вы даете в долг, обязательно получите письменную расписку, это первый совет. Второй - лучше всего давать наличными и получать так же наличными. Третье – никогда не забывайте смотреть, кто у вас просит деньги, как он себя ведет, даже если это ваш знакомый. Он никогда не просил и вдруг попросил? Это уже подозрительно. Если этот человек значится в базах ЦБ как мошенник, проблемой станет любая сумма. Потом доказать что-то будет непросто», - рассказал он.
За период с июля 2025 года по 1 февраля 2026 года было возбуждено 832 уголовных дела о дропперстве, то есть использовании подставных лиц для обналичивания денег, заявил замглавы МВД России Андрей Храпов.
Горячие новости
- Дальний Восток побил исторический рекорд по выдаче льготной ипотеки
- Россиянам рассказали, как случайно не стать дроппером
- Первым будет орешник: Сезон аллергии в Москве ожидают не раньше марта
- Песков: С началом СВО у России открылись глаза на многие международные процессы
- Володин назвал преступлением передачу ядерного оружия Украине
- Без захвата власти: К чему приведут беспорядки в Мексике из-за наркокартеля
- Песков заявил, что СВО стала противостоянием с Западом
- В Кремле заявили, что администрация Telegram не хочет сотрудничать с властями РФ
- Депутат Разворотнева заявила о нежелании бизнеса давать 3 трлн на теплосети
- Песков: Данные о передаче Киеву ядерной бомбы учтут при переговорах