Первым будет орешник: Сезон аллергии в Москве ожидают не раньше марта
Георгий Викулов заявил НСН, что холодная зима и большое количество снега точно окажут влияние на начало цветения и появления пыльцы в этом году.
Быстрее всего сезон аллергии наступит в южных регионах России, а вот в Москве цветение начнется не раньше марта. Об этом НСН рассказал вирусолог Георгий Викулов.
В средней полосе России сезон аллергических реакций иногда может начинаться уже в конце февраля — если последняя треть зимы тёплая, об этом заявила в беседе с RT врач-аллерголог, иммунолог Александра Горнак. Она напомнила, что одними из первых начинают цвести ольха и лещина, которые могут быть причиной аллергии в конце зимы. Викулов раскрыл, как обстоят дела на самом деле.
«В фантазиях это все может начаться и в феврале, а если мы учитываем реальную ситуацию и прогноз с участием ботаников и специалистов по прогнозированию погоды, то это маловероятно. После долгих морозов и большого количества снега, скорее всего, пыльца появится не раньше середины марта. В Ставропольском крае, в Краснодарском крае, в Крыму это произойдет достаточно быстро. Соответственно, потом в Воронежской, Ростовской областях, в Дагестане. В Московском регионе появление пыльцы может быть примерно в середине марта. Погода может меняться. Речь идет о появлении пыльцы орешника, в первую очередь», - отметил он.
В статье также говорится, что при наличии подтверждённой аллергии на пыльцу растений стоит исключить продукты, которые вызывают перекрёстные аллергические реакции с ними, например, такие реакции могут быть у пыльцы ольхи и лещины с грушей, яблоками, морковью. Викулов призвал не исключать беспочвенно фрукты и овощи.
«Что касается кросс-реакций, то они могут быть, а могут и не быть. Единственное, что точно, это когда проводится лечение аллергенами, то продукты с ними точно исключаются. Также они исключаются, если доказана реактивность организма, и есть рекомендации врача-аллерголога. И третье, в случае планирования каких-то инвазивных вмешательств мы рекомендуем исключать в сезон некоторые продукты для уменьшения рисков реактивности организма. А то так можно детей с наличием пальцевой аллергии неоправданно лишить фруктов и овощей», - объяснил он.
Также собеседник НСН напомнил базовые правила гигиены дома, которые позволят снизить количество аллергенов в воздухе.
«Как минимум треть жизни мы проводим дома. Пока мы спим, мы контактируем с аллергенами квартиры: это домашние клещи, библиотечная пыль. Если есть животные, то еще и эпидермальный аллерген. Меры борьбы с аллергенами давно известны. Есть фильтры для очистки воды, влажная уборка, есть акарициды, создание микроклимата, устранение пылесборников», - подытожил он.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок раскрыл НСН, что новая вакцина от аллергии уникальна, и ее технологии могут применяться и для лечения других аллергенов, однако все еще остается проблема с пищевыми и животными аллергенами.
