Быстрее всего сезон аллергии наступит в южных регионах России, а вот в Москве цветение начнется не раньше марта. Об этом НСН рассказал вирусолог Георгий Викулов.

В средней полосе России сезон аллергических реакций иногда может начинаться уже в конце февраля — если последняя треть зимы тёплая, об этом заявила в беседе с RT врач-аллерголог, иммунолог Александра Горнак. Она напомнила, что одними из первых начинают цвести ольха и лещина, которые могут быть причиной аллергии в конце зимы. Викулов раскрыл, как обстоят дела на самом деле.

«В фантазиях это все может начаться и в феврале, а если мы учитываем реальную ситуацию и прогноз с участием ботаников и специалистов по прогнозированию погоды, то это маловероятно. После долгих морозов и большого количества снега, скорее всего, пыльца появится не раньше середины марта. В Ставропольском крае, в Краснодарском крае, в Крыму это произойдет достаточно быстро. Соответственно, потом в Воронежской, Ростовской областях, в Дагестане. В Московском регионе появление пыльцы может быть примерно в середине марта. Погода может меняться. Речь идет о появлении пыльцы орешника, в первую очередь», - отметил он.